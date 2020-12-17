Путин: Россия только за то, чтобы вывести миротворцев из Приднестровья

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал предложение нового президента Молдавии Майи Санду вывести миротворцев из Приднестровья.

По словам главы государства, в этом призыве нет ничего нового. Риторику Санду он описал как "обычную", если учитывать политический лагерь, к которому она принадлежит.

Путин отметил, что Россия в целом выступает за то, чтобы вывести миротворцев из региона, но делать это нужно тогда, когда для этого "созреют условия".

"Мы уже были близки совсем с бывшим президентом Ворониным к этому, но в последний момент представители западных стран на него нажали, он отошел от прежних договоренностей", - сообщил президент. Позднее западные партнеры не смогли объяснить своих действий.