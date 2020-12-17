17 Декабря 2020
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Спорт Свердловская область
Фигурные коньки (2019) | Фото: Otago Daily Times

Юниорки из Екатеринбурга выиграли III этап Кубка России по синхронному фигурному катанию

Девушки екатеринбургской команды "Юность–юниорки", воспитанницы спортивной школы (МБУ СШ) "Юность" завоевали победу в "Кубке Поволжья" и III этапе Кубка России по синхронному фигурному катанию на коньках среди юниоров. Всероссийские спортивные соревнования прошли в Тольятти. Впереди у спортсменок первенство России среди юниоров, которое пройдет в Саранске с 26 по 28 января.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, девушки опередили серебряных призеров и своих давних соперниц "Санрайз-1" из Санкт-Петербурга более чем на 14 пунктов, набрав 218,68 балла. На третьем месте оказался московский клуб "Кристалл Айс Джуниор" с результатом в 198,93 балла.

Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга поздравило юных чемпионок и пожелало им успешных выступлений и побед на всех предстоящих стартах.

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Юниорки из Екатеринбурга выиграли III этап Кубка России по синхронному фигурному катанию

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Теги: Юниоры, Екатеринбург, Кубок России, фигурное катание



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