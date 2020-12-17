Екатеринбургские депутаты на 22 миллиона увеличили расходы на содержание себя в 2021 году

Депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили увеличение расходов на содержание депутатского корпуса, председателя думы, аппарата представительного органа и покупку соответствующей аппаратуры для заседаний. О росте трат на заседании бюджетной комиссии думы заявила начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева. Как передает Накануне.RU расходы на думу в 2021 году вырастут в среднем на 22 миллиона рублей.

Так, расходы на председателя и депутатов вырастут с 175,3 до 181,3 млн рублей, траты на содержание аппарата гордумы — с 142,1 до 148,1 млн рублей, необходимые средства на покупку товаров и услуг для обеспечения депутатской работы вырастут с 16,1 до 22,1 млн рублей.

"В ходе обсуждения проекта решения в комиссиях гордумы, учитывая возможность перемещения средств бюджета, а также ситуацию, сложившуюся в связи с ограничениями на проведение мероприятий, в условиях введения на территории Свердловской области режима повышенной готовности из-за коронавируса, возникла необходимость отдельных поправок", — заключила Анна Турунцева.

В качестве обоснования для роста расходов были названы увеличения коммунальных тарифов, индексаций зарплат, а также коронавирусными ограничениями.