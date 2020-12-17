17 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд отправил под домашний арест чиновницу минздрава по делу о взятке

Суд в Челябинске отправил под домашний арест начальника управления лекарственного обеспечения регионального минздрава, подозреваемую в получении взятки.

Суд удовлетворил ходатайство следствия.

"Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца до 15 февраля", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, чиновница была задержана 15 декабря при получении взятки.

По версии следствия, она получила от представителя коммерческой организации более 500 тыс. руб. за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности.

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В Челябинске суд отправил под домашний арест чиновницу минздрава по делу о взятке

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Теги: взятка, минздрав, суд, домашний арест,



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