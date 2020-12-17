17 Декабря 2020
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Политика В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Путин ответил на вопрос про "рывок" и нацпроекты: Все будет по плану

Правительство работало эффективно и очень напряженно в условиях пандемии, считает президент РФ Владимир Путин.

Кабмин формировался под стратегические цели, и он этим задачам отвечает, заявил он в ходе ежегодной пресс-конференции.

Президент отметил, что министры вовремя не обратили внимание на рост цен: "Упустили момент". Но в целом во время пандемии некоторые в правительстве работали даже ночью, подчеркнул российский лидер.

Отвечая на вопрос об экономическом "рывке" и нацпроектах, Путин заявил, что стратегические цели "никуда не откладываются и будут выполняться", их никто не отменял. Но есть первоочередные задачи, связанные с поддержкой людей в условиях пандемии, отметил президент.

Нацпроекты реализуемы, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, однако в целом все будет по плану, заверил Путин.

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Путин ответил на вопрос про "рывок" и нацпроекты: Все будет по плану

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Теги: владимир путин, рывок, нацпроекты



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