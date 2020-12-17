17 Декабря 2020
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Политика
(2018) | Фото:

Путин назвал сроки урегулирования конфликта в Донбассе

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции ответил, когда будет урегулирован конфликт в Донбассе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Развитие отношений во многом зависит от украинских властей. Многие президенты приходили с лозунгами объединения страны, отношений с Россией. Попадая во власть, они начинают оглядываться на крайние националистические силы. В Париже мы договорились о прекращении огня, но в плане урегулирования ничего не сделано", - сказал Путин.

Президент напомнил, что киевские власти не соблюдают минские соглашения, хотя это - международный закон.

"Урегулирование неизбежно, но когда - зависит от украинских властей. Мы как поддерживали Донбасс, так и будем, даже нарастим поддержку", - сказал Путин.

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Путин назвал сроки урегулирования конфликта в Донбассе

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Теги: пресс-конференция путина, конфликт в донбассе



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