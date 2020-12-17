17 Декабря 2020
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Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Владимир Путин: Дистант это не навсегда

Владимир Путин рассказал о проблемах онлайн-образование. Он отметил, что массовый переход на такую форму обучения пока не актуален для школ - по стране 39,9 тыс школ и только 2% работает онлайн, часть в смешанной, но большинство — в обычной. На онлайн переводят высшую школу. Далеко не у всех есть компьютеры и возможность подключаться к интернету. В 2021 г. все школы должны подключиться к скоростному интернету.

"Это стало частью жизни и не нужно этого бояться. Но и преувеличивать это не стоит. Онлайн-образование это не навсегда", - заключил президент.

Что касается высших учебных заведений, то звучат требования снизить оплату за обучение, из-за перехода на дистант. Однако, если это сделать - то некоторые вузы могут не справиться из-за нехватки ресурсов. Впрочем, Владимир Путин, допустил, что часть учебных заведений в столице можно закрыть или во всяком случае объединить.

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Владимир Путин: Дистант это не навсегда

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Теги: Путин, дистант



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