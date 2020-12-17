Глава СПЧ предложил школам работать в три смены до 9 вечера

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что классы нужно разделить на небольшие группы человек по 10, чтобы как можно больше разобщить школьников, а школам работать в три смены с 9 до 21 часа. Об этом он сказал "Известиям".

Также он высказал утверждение, что дистанционный метод обучения "должен занять свое место".

При этом, говоря о цифровизации, которая идет параллельно с дистанционным режимом, Фадеев признал, что "теперь все наши тайны будут собственностью частных компаний".