17 Декабря 2020
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Экономика В России
обменник, обмен валюты, рублик, обменный пункт, касса, деньги (2019) | Фото:minfin.com.ua

Банки будут "сливать" в ФНС данные обо всех электронных кошельках россиян

С 6 января начнет действовать положение Центробанка о порядке передачи в Федеральную налоговую службу (ФНС) информации об открытии и закрытии электронных кошельков резидентами России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на указание ЦБ.
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Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощенной идентификацией клиента. Фактически банки будут "сливать" в ФНС данные обо всех электронных кошельках россиян. Они и так уже в обязательном порядке передают в ФНС сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц, а также об изменении их реквизитов.

При этом Госдума вчера приняла в третьем чтении закон о том, что если на зарубежный электронный кошелек резидента России будет зачислено более 600 тысяч рублей за год, то гражданину придется подать отчет в налоговый орган. То есть россияне должны будут отчитываться обо всех мало-мальски значимых зарубежных электронных колешьках.

Отчет о движении средств на зарубежных счетах в ФНС должны подавать все россияне, признанные валютными резидентами, а также те, кто постоянно живет в России по виду на жительство.

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Банки будут "сливать" в ФНС данные обо всех электронных кошельках россиян

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Теги: электронный кошелек, банк



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