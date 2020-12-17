В Челябинской области школьные каникулы начнутся с 28 декабря

Зимние каникулы в школах Челябинской области начнутся с 28 декабря. Об этом в прямом эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Алексей Текслер.

По словам главы региона, в области чуть раньше начнутся новогодние каникулы.

"Для школьников это будет позитивно. В целом, все оценки в завершение года пройдут 25 числа. Родители тоже позитивно эту информацию оценивают. Так что здесь говорить о каких-то локдаунах точно нельзя", - подчеркнул он.

Напомним, в Челябинской области не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения. По словам Алексея Текслера, эпидситуация в регионе остается стабильной, поэтому оснований усиливать ограничения пока нет.