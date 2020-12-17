Путин не ответил на вопрос, поручал ли он спецслужбам проработать вопрос о происхождении COVID

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции не стал отвечать на вопрос, занимается ли разведка вопросом происхождения новой коронавирусной инфекцией.

"Что касается заданий спецслужбам, пресс-конференция не то место, где следует обсуждать такие вещи", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что ходит много слухов о происхождении коронавируса, но подтверждений нет.

Российский лидер полагает, что исходить надо из другого: не искать виновных, а объединять усилия в борьбе с проблемой, и в первую очередь снять всевозможные торговые ограничения и санкции.