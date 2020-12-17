Путин объяснил, надо ли дать дорогу молодым партиям

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции объяснил, надо ли дать дорогу молодым партиям в политику, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Что касается выборов в парламент в 2021 г., отличия будут. Приняты поправки в Конституцию. Парламент получил больше полномочий. Теперь Госдума принимает окончательное решение по премьеру и его замам. Это повышает ответственность депутатов", - сказал Путин.

Надо ли "дать дорогу молодым" в политике, решают россияне.

"На следующий год 16 партий должны пойти на выборы без сбора подписей - они с представительством в регионах получили такое право. Подходы разные, но цель у всех старых партий одна - они выступают с точки зрения патриотизма", - сказал Путин.