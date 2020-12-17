Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит финансовую деятельность ЮУ КЖСИ

Контрольно-счетная палата региона по поручению Законодательного собрания Челябинской области проверит АО "ЮУ КЖСИ".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП, аудиторов интересует финансово-хозяйственная деятельность предприятия. В частности, источники и структура доходов, расходы по видам и объектам строительства, расходы на оплату труда, дебиторская и кредиторская задолженности, а также целевое использование средств, предназначенных для восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков.

Напомним, ЮУ КЖСИ на 100% принадлежит министерству имущества Челябинской области. В апреле 2019 года наблюдательный совет АО "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки" принял заявление о досрочном прекращении полномочий по соглашению сторон от генерального директора Натальи Салеевой, которая была назначена на эту должность при экс-губернаторе Борисе Дубровском. В октябре гендиректором ЮУ КЖСИ назначен Владимир Атаманченко.