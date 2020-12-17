17 Декабря 2020
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Роспотребнадзор проверит детсад в Златоусте после жалоб родителей на замерзающих детей

Роспотребнадзор проверит детский сад в Златоусте, где, по словам родителей, замерзают дети младшей группы, сообщили Накануне.RU в организации "Гражданский патруль".

Родители рассказали, что температурный режим в помещениях детсада ниже нормы на три градуса. Провести замеры они решили, после того как стали замечать холодные ноги у своих детей. Оказалось, что в раздевалке на первом этаже столбик термометра показал всего 16°С градусов, а в группе дневного пребывания — 19°С.

По словам родителей, заведующая знает о ситуации. Для детсада уже закуплены новые радиаторы, но их монтаж возможен только во время теплого периода. При этом, родители опасаются, что при усилении морозов, температурный режим станет еще ниже, а это уже будет угрожать здоровью детей.

Общественники обратились в Роспотребнадзор с требованием провести внеплановую проверку и устранить нарушения По словам представителя "Гражданского патруля" в Златоусте Андрея Королева, проблемы с отоплением с начала отопительного сезона испытывает еще около ста многоквартирных домов в этом районе города.

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Роспотребнадзор проверит детсад в Златоусте после жалоб родителей на замерзающих детей

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Теги: дети, детский сад, Роспотребнадзор, проверка,



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