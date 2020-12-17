15 свердловчан скончались за сутки от COVID-19

Количество выздоровевших от коронавируса жителей Свердловской области продолжает расти. Так накануне из местных медучреждений было выписано еще 405 человек, увеличив статистику до 45 тыс. 222 выздоровевших.

При этом общее число зараженных в регионе увеличилось еще на 397 случаев и теперь составляет 52 тыс. 993 человека, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе. 222 из них – жители Екатеринбурга, остальные зараженные из Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Артемовского, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Среди 652 больных в тяжелом состоянии, 366 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 242 – на аппаратах ИВЛ. 1 тыс. 133 пациента со средней степенью тяжести наблюдаются специалистами государственных медучреждений, а еще 2 тыс. 455 – муниципальных.

При этом количество смертей также значительно не снижается. Накануне было зарегистрировано еще 15 случаев, увеличивая статистику до 1 тыс. 279.