Бывшей помощнице Дворковича предъявили еще одно обвинение

Следствие предъявило обвинение в получении крупной взятки бывшей помощнице заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, новое дело против Анастасии Алексеевой было возбуждено в сентябре.

В качестве взяткодателя по делу проходит гендиректор ГК "Медполимерпром" Алексей Борисов. Он полностью признал вину и дал показания на Алексееву.

Напомним, в феврале Басманный суд Москвы арестовал бывшую помощницу двух бывших вице-премьеров – Антона Силуанова и Аркадия Дворковича. Свою вину арестованная не признает.

Женщине было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки турпутевками. Как считает следствие, Алексеева получила билеты и путевки на 4 млн руб. в Таиланд и Доминикану.

СМИ писали, что дело о коррупции в отношении Алексеевой связано с лоббированием интересов фармацевтических компаний.