Пермский военный институт взыскал с бывшего курсанта деньги за период, что он провел в госпитале

Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ взыскал со своего бывшего курсанта затраты на обучение. Возместить расходы он должен по условиям контракта, при этом учитываются полные месяцы обучения.

Как сообщил Накануне.RU сам бывший курсант, в суде он предоставил справку, что не мог учиться в сентябре 2018 г., поскольку был три недели в госпитале МВД на Героев Хасана.

"Я учился в военном институте. Во время отпуска сломал палец на ноге. Лег в ведомственный госпиталь. Потом, когда меня отчислили, с меня взыскали полную стоимость обучения. Это около 85 тыс. руб. Пытался добиться перерасчета в сторону уменьшения с вычетом времени, проведенного в госпитале до 67 тыс., но мне отказали", - сообщил он.

По мнению бывшего курсанта, сумма завышена в связи с коррупционным скандалом: за поступление у него вымогали взятку.

"Не могу утверждать, но подозреваю, что это связано. Был коррупционный скандал, конкретный человек был наказан. И во время обучения это периодически всплывало, мне припоминали, что я поступил сюда со скандалом", - заявил молодой человек.

Во время суда юрист ПВИ подполковник Шуман заявил судье, что институт не может вернуть федеральному бюджету сумму, не потраченную на обучение. Военному вузу на год вперед выделяются целевые средства для подготовки курсантов, и перерасчет в сторону уменьшения не делается. Куда деваются "учебные" деньги в случае болезни курсанта, представитель Росгвардии не пояснил. Дозвониться до него и получить комментарий Накануне.RU не удалось.



Судья встал на сторону института, обязав бывшего курсанта полностью возместить средства федерального бюджета. Должник обратился с апелляционной жалобой в Пермский краевой суд. Пересмотр дела состоялся в понедельник 14 декабря, решение районного суда было оставлено без изменений.

Бывший курсант не исключает, что обратится в Конституционный суд.