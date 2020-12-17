17 Декабря 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2006) | Фото: Накануне.ru

Мэрия Нижнего Тагила вводит "сухой закон" в центре на время Нового года и Рождества

Администрация Нижнего Тагила запретит продажу алкогольной продукции в центре города во время празднования Нового года и Рождества. Как передает Накануне.RU, текст соответствующего постановления появился на сайте мэрии.

Своеобразный "сухой закон" будет действовать в границах улиц Горошникова, Пархоменко, Карла Маркса и проспекта Мира. Данные улицы являются самыми массовыми для гуляний тагильчан.

Срок действия ограничений - 31 декабря с 15 до 23 часов и 7 января с 10 до 15 часов.

Согласно документу, ограничения будет введены в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

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Мэрия Нижнего Тагила вводит "сухой закон" в центре на время Нового года и Рождества

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Теги: Нижний Тагил, Новый год, Рождество, алкоголь



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