Мэрия Нижнего Тагила вводит "сухой закон" в центре на время Нового года и Рождества

Администрация Нижнего Тагила запретит продажу алкогольной продукции в центре города во время празднования Нового года и Рождества. Как передает Накануне.RU, текст соответствующего постановления появился на сайте мэрии.

Своеобразный "сухой закон" будет действовать в границах улиц Горошникова, Пархоменко, Карла Маркса и проспекта Мира. Данные улицы являются самыми массовыми для гуляний тагильчан.

Срок действия ограничений - 31 декабря с 15 до 23 часов и 7 января с 10 до 15 часов.

Согласно документу, ограничения будет введены в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.