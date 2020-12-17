В самолете авиакомпании "S7" прилетевшем в Пермь из Москвы, умер пассажир

В Пермском крае проводится процессуальная проверка по факту смерти пассажира на борту воздушного судна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Сегодня в 3.56 по местному времени в аэропорту приземлился самолет "Airbus А 320" авиакомпании "S7" из Москвы. Один из пассажиров на борту почувствовал себя плохо и скончался. После посадки самолета сотрудники медицинского пункта аэровокзального комплекса аэропорта и врачи бригады "скорой помощи" констатировали смерть 41-летнего мужчины.

"В настоящее время следователями Уральского следственного управления на транспорте СК России проведен осмотр места происшествия, опрашиваются работники аэропорта, медицинский персонал, пассажиры и члены экипажа воздушного судна, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СКР.