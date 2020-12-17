В самолете авиакомпании "S7" прилетевшем в Пермь из Москвы, умер пассажир

17 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Экстренная посадка, S7, Большое Савино, Пермь (2020) | Фото: Евгений Кузнецов

В самолете авиакомпании "S7" прилетевшем в Пермь из Москвы, умер пассажир

В Пермском крае проводится процессуальная проверка по факту смерти пассажира на борту воздушного судна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Сегодня в 3.56 по местному времени в аэропорту приземлился самолет "Airbus А 320" авиакомпании "S7" из Москвы. Один из пассажиров на борту почувствовал себя плохо и скончался. После посадки самолета сотрудники медицинского пункта аэровокзального комплекса аэропорта и врачи бригады "скорой помощи" констатировали смерть 41-летнего мужчины.

"В настоящее время следователями Уральского следственного управления на транспорте СК России проведен осмотр места происшествия, опрашиваются работники аэропорта, медицинский персонал, пассажиры и члены экипажа воздушного судна, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СКР.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В самолете авиакомпании "S7" прилетевшем в Пермь из Москвы, умер пассажир

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: самолет, пассажир, смерть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети