На Среднем Урале мужчина жестоко убил соседа, который взял послушать его колонку

На Среднем Урале суд вынес приговор 28-летнему жителю Нижней Туры. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 2 июня этого года в комнате дома по улице Декабристов: мужчина выпивал со своим соседом и между ними вспыхнул конфликт. После этого злоумышленник нанес оппоненту не менее 10 ударов кулаками и ногами по голове и туловищу.

По материалам уголовного дела, конфликт случился из-за того, что сосед взял без разрешения музыкальную колонку обвиняемого, чтобы в своей комнате послушать музыку. Как было установлено, мужчина заранее подготовился к преступлению, обмотав кулак полотенцем и сделав музыку погромче, чтобы жертву никто не услышал.

После жестокого избиения соседа он спокойно лег спать в другую комнату. От полученной тяжелой черепно-лицевой травмы потерпевший скончался через неделю в реанимационном отделении городской больницы.

Нижнетуринский городской суд вынес убийце свой приговор: семь лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима.