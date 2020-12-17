17 Декабря 2020
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Общество
Трубная металлургическая компания (2020) | Фото: tmk-group.ru

Сталевары ТМК заняли все призовые места на региональном этапе международного чемпионата steelChallenge

Сотрудники Трубной Металлургической Компании (ТМК) заняли все призовые места на региональном этапе международного чемпионата сталеплавильщиков steelChallenge, который ежегодно проводит Всемирная ассоциация стали (World Steel Association) и её образовательный проект steelUniversity в цифровом формате.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, чемпионат в этом году проходит в 15-й раз. Участники разделены на две категории: студенты и представители отрасли. В течение 24 часов с помощью онлайн-симуляторов внепечной обработки и непрерывной разливки на портале steelUniversity они выплавляют сталь определенной марки, стараясь получить продукцию наивысшего качества и затратить при этом минимум ресурсов.

В общей сложности в steelChallenge-15 приняли участие порядка 1200 человек, а в регионе Европа и Африка соревновались более 50 представителей отрасли. Сотрудники ТМК заняли четыре позиции в пятёрке лучших по итогам конкурса в регионе. Первое и второе места завоевали сотрудники Северского трубного завода (СТЗ) Александр Несмеев и Николай Столбов, третье и пятое — сотрудники Волжского трубного завода (ВТЗ) Тимур Гайсин и Алексей Никитин. Ставший победителем Александр Несмеев представит ТМК и весь регион Европа и Африка на чемпионате мира, который пройдёт 12 апреля 2021 года.

"Результат соревнований ещё раз подтверждает правильность курса ТМК на постоянное повышение профессионального мастерства. В этом году Корпоративный университет ТМК2U провёл предварительный отбор среди сталеваров компании для участия в чемпионате. Наши сотрудники серьёзно готовились к соревнованиям — для тренировок мы использовали модели внепечной обработки и непрерывной разливки стали, предоставленные steelUniversity и размещенные на корпоративной HR-платформе SOTA2U. Если в прошлом году двое наших коллег впервые вошли в пятерку лидеров на региональном этапе, то на этот раз уже четверо, причём три первых строчки заняли сталевары ТМК. Это, пожалуй, лучший результат для российских металлургов за всё время проведения конкурса", — сказала заместитель генерального директора по управлению персоналом – директор ТМК2U Елена Позолотина.

Чемпионат steelChallenge проводится ежегодно с 2005 года. Участники отборочного турнира распределяются по пяти региональным группам: Северная и Южная Америка, Восточная Азия и Океания, Северная Азия, Западная Азия, Европа и Африка. Российские металлурги участвуют в соревнованиях в группе "Европа и Африка".

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Сталевары ТМК заняли все призовые места на региональном этапе международного чемпионата steelChallenge

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Теги: Трубная металлургическая компания, steelChallenge, рабочие, конкурс



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