17 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
прокуратура (2016) | Фото:vk.com

В Челябинске директор МУП "ПОВВ" получил представление прокурора после коммунальной аварии

В Челябинске прокуратура провела проверку по факту коммунальной аварии в Курчатовском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

9 декабря в районе дворовой территории домов 124 и 126 по проспекту Комсомольскому произошло повреждение магистралей водоснабжения. Водой залило прилегающую территорию и дорогу.

В результате была приостановлена подача воды в три дома и административное здание с 23.20 8 декабря до 13.30 9 декабря.

Авария произошла из-за обрыва электросварочного отвода трубопровода Д-100мм, ремонт поврежденного участка проведен силами ресурсоснабжающей организации.

Сети находятся на балансе МУП "ПОВВ". Прокуратура установила, что предприятие не исполняло обязанности по их надлежащему содержанию и обеспечению бесперебойного функционирования. Директору МУПа внесено представление с требованием устранить нарушения.

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В Челябинске директор МУП "ПОВВ" получил представление прокурора после коммунальной аварии

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Теги: коммунальная авария, прокуратура МУП, ПОВВ,



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