В Чечне двое неизвестных бросили взрывное устройство в силовиков
В Чечне двое неизвестных бросили взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов, собиравшихся проверить их машину.
При попытке скрыться преступники были ликвидированы. Их личности устанавливаются. Среди силовиков пострадавших нет.
Уточняется, что инцидент произошел в Курчалоевском районе, передает РИА Новости.
Ранее глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что контртеррористическая спецоперация прошла в Ачхой-Мартановском районе. Силовики уничтожили участника незаконных вооруженных формирований Казбека Байдулаева.