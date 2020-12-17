Ранее глава региона Рамзан Кадыров сообщил , что контртеррористическая спецоперация прошла в Ачхой-Мартановском районе. Силовики уничтожили участника незаконных вооруженных формирований Казбека Байдулаева.

Уточняется, что инцидент произошел в Курчалоевском районе, передает РИА Новости.

При попытке скрыться преступники были ликвидированы. Их личности устанавливаются. Среди силовиков пострадавших нет.

В Чечне двое неизвестных бросили взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов, собиравшихся проверить их машину.

В Чечне двое неизвестных бросили взрывное устройство в силовиков





