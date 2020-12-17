На Южном Урале за сутки скончались 15 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 310 выявлен COVID-19, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 31 тыс. 789 человек.

В настоящий момент в регионе 10 тыс. 484 заболевших. За сутки выписаны 288 человек, всего в регионе выздоровели 20 тыс. 156 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 15 человек. От COVID-19 скончались мужчины 57, 60, 62, 80 и 82 лет и женщины 80, 80, 83 и 88 лет. Еще у шести человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 59, 63, 70 и 82 лет и женщины 57 и 93 лет.