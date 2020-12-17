17 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
трасса М-5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Трассу М-5 на выезде из Челябинска перекроют из-за установки модульного пешеходного перехода

На выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга на трассе М-5 18 и 19 декабря перекроют движение из-за проведения работ по установке модульного пешеходного перехода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УПРДОР "Южный Урал", на 12 км трассы М-5 рядом с СНТ "Уралец" полностью закроют движение с 23:30 18 декабря до 00:10 19 декабря и с 01:00 до 01:40 19 декабря.

Кроме того, будет введено ограничение скорости с 00:30 до 01:00 19 декабря.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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Трассу М-5 на выезде из Челябинска перекроют из-за установки модульного пешеходного перехода

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Теги: М-5, трасса, ограничение движения, ремонт,



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