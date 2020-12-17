Трассу М-5 на выезде из Челябинска перекроют из-за установки модульного пешеходного перехода

На выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга на трассе М-5 18 и 19 декабря перекроют движение из-за проведения работ по установке модульного пешеходного перехода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УПРДОР "Южный Урал", на 12 км трассы М-5 рядом с СНТ "Уралец" полностью закроют движение с 23:30 18 декабря до 00:10 19 декабря и с 01:00 до 01:40 19 декабря.

Кроме того, будет введено ограничение скорости с 00:30 до 01:00 19 декабря.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.