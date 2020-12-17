В аэропорту Благовещенска произошел крупный пожар

В здании международного терминала аэропорта Благовещенска (Игнатьево) утром в четверг произошел пожар.

Пожарные прибыли к месту происшествия через 10 минут после поступления сигнала.

"К моменту прибытия боевых расчетов крыша строения была охвачена огнем. Общая площадь пожара составила около 1200 кв.м. Руководитель тушения, оценив обстановку, присвоил пожару повышенный ранг сложности", - сообщили в ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Локализовать пожар удалось примерно за час, к десяти утра открытое горение было ликвидировано. При пожаре была повреждена кровля и стены по всей площади строения. В тушении пожара участвовало почти 60 человек и два десятка единиц техники. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания.