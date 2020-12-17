Незрячим тюменцам дадут возможность "увидеть" родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне

В рамках Всероссийского патриотического форума, проходившего с 9 по 11 декабря, тюменцу Павлу Смирнову выделен федеральный грант на реализацию проекта, который поможет незрячим жителям области "увидеть" ветеранов Великой Отечественной войны из своих семей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТРО ВОО "Молодая Гвардия", социально-значимый проект "Портрет героя" предусматривает создание видео-интервью ветеранов и 3D бюстов солдат, напечатанных на 3D принтере. Всего по фотографиям солдат будет создано порядка 350 бюстов, передача которых будет проходить в памятные даты марта-мая. Для улучшения восприятия, команда молодогвардейцев также создаст серию видео-интервью с боевыми ветеранами региона.

"Для многих людей памятным воспоминанием становятся фотографии. А что делать тем, кто не видит? Благодаря проекту, незрячие люди смогут осязать и "видеть" руками героев своей семьи. Для того чтобы заказать бюст, тюменцам нужно обратиться в штаб "Молодой Гвардии" по адресу ул.Володарского 47 или по телефону: +7(3452) 79-87-43. Для семей ветеранов изготовление бюста будет абсолютно бесплатным" - сообщил руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Напомним, что Всероссийский патриотический форум был организован совместными усилиями Федерального агентства по делам молодежи, ФГБУ "Роспатриотцентр" совместно с Исполнительной дирекцией Года памяти и славы. Федеральные гранты на общую сумму в 22 млн 545 тыс. руб. получили 53 проекта из 35 субъектов РФ. Каждый из них получил до 1,5 млн руб. Всего из Тюменской области было направлено 15 заявок, две из которых получили грантовую поддержку.