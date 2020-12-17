17 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале мужчина пытался пройти в суд с 12-сантиметровым ножом

На Среднем Урале житель Байкалово пытался пройти в здание суда, спрятав в куртке запрещенный предмет. Его задержали судебные приставы.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, мужчина пришел в суд для рассмотрения административного дела в отношении него. На входе уральца предупредили о недопустимости проноса внутрь запрещенных предметов и веществ.

Однако при прохождении через стационарный металлоискатель сработали звуковой и световой сигналы. В ходе осмотра ручным металлодетектором судебные приставы выяснили, что у мужчины был с собой нож длиной 12 см.

Свердловским приставом пресечена попытка проноса холодного оружия в здание суда(2020)|Фото: УФССП России по Свердловской области

Опасный предмет был немедленно изъят.

Как отметили в УФССП, в 2020 году судебными приставами Свердловской области было предотвращено более 7 тысяч проносов запрещенных предметов в здание судов.

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На Среднем Урале мужчина пытался пройти в суд с 12-сантиметровым ножом

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Теги: нож, приставы, суд, Средний Урал



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