На Среднем Урале мужчина пытался пройти в суд с 12-сантиметровым ножом

На Среднем Урале житель Байкалово пытался пройти в здание суда, спрятав в куртке запрещенный предмет. Его задержали судебные приставы.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, мужчина пришел в суд для рассмотрения административного дела в отношении него. На входе уральца предупредили о недопустимости проноса внутрь запрещенных предметов и веществ.

Однако при прохождении через стационарный металлоискатель сработали звуковой и световой сигналы. В ходе осмотра ручным металлодетектором судебные приставы выяснили, что у мужчины был с собой нож длиной 12 см.

Опасный предмет был немедленно изъят.

Как отметили в УФССП, в 2020 году судебными приставами Свердловской области было предотвращено более 7 тысяч проносов запрещенных предметов в здание судов.