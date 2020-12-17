В Госдепе заявили о "риске дестабилизации" в Карабахе из-за российских миротворцев

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе грозит дестабилизацией ситуации в регионе, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

По его словам, "там, где есть российское присутствие, есть риск дестабилизации и, конечно, вызов всем государствам и сторонам, которые там присутствуют".

Купер добавил, что США выступают за необходимость участия Минской группы ОБСЕ в мирных переговорах по Карабаху, пишет Regnum.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет приветствовать участие сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Франции и США – в восстановлении мирной жизни в зоне карабахского конфликта.

Напомним, согласно договоренностям от 9 ноября, российский контингент размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Постами российской миротворческой группировки разделены стороны конфликта.