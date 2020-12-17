ГКУ проверит администрацию Троицка

Губернатор Алексей Текслер поручил Главному контрольному управлению Челябинской области проверить администрацию Троицка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Назначена проверка в администрации Троицкого городского округа по вопросу соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих", — сообщили в ГКУ.

Напомним, в ноябре было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц из числа руководства администрации Троицка. По версии следствия, в 2018–2020 гг. должностными лицами администрации Троицка с превышением должностных полномочий выписывались премии по итогам работы. Ущерб составил более 1,8 млн руб.