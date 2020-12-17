Стоимость биткоина установила исторический рекорд – 22 тысячи долларов

Цена биткоина минувшей ночью поднималась до исторически рекордного показателя в $22 тыс. (1,6 млн руб.). За сутки стоимость криптовалюты выросла на 12,6%, а в целом за год – на 200%.

Курс биткоина, конечно, крайне нестабилен. Например, в марте этого года он стоил $3,6 тыс. Хотя в первую волну пандемии просели все валюты и вообще все рынки, такого сильного перепада не было ни у кого. Аналитики отмечают, что сегодня, в отличие от предыдущих скачков, основным драйвером роста курса стал интерес институциональных инвесторов, скупающих криптовалюту.

Стоит отметить, что взлеты, подобные нынешнему, в истории биткоина тоже уже были. Так, в 2017 году стоимость цифровой валюты выросла более чем на 900% и к середине декабря приблизилась к $20 тыс., при этом мировые финансовые лидеры и экономисты продолжают предупреждать о надувании пузыря, подобного разве что знаменитой голландской тюльпаномании XVII века. Уже к началу 2018 года биткоин упал ниже $7 тыс., но до нуля все-таки не опустился, хотя это предсказывали многие аналитики. И вот он вновь восстал из пепла.