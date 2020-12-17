На Среднем Урале прокуратура проверит мать, которая издевалась над приемными детьми

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию об издевательствах над детьми со стороны приемной матери.

Напомним, ранее стало известно, что жительница села Павда Свердловской области жестоко издевается над шестью усыновленными детьми. Одной из девочек удалось вырваться из домашнего плена: по ее словам, опекунша заставляла ее спать на полу, а недавно на несчастную вылили фекалии.

Как утверждает сбежавшая девочка, если остальные дети не выдают провинившихся в чем-либо, то женщина заставляет их плевать в рот друг другу. Сама же приемная мать все отрицает.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ведомстве намерены проверить все изложенные доводы и дать правовую оценку действиям матери. Кроме этого, отдельно будет дана оценка работе сотрудников органов системы профилактики и органов опеки по работе с данной семьей.

Как заверили в прокуратуре, по результатам проверки и при наличии оснований обязательно будут приняты меры реагирования.

Также проводится проверка со стороны соцзащиты. Сбежавшую девочку поместили в реабилитационный центр.