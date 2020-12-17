17 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале прокуратура проверит мать, которая издевалась над приемными детьми

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию об издевательствах над детьми со стороны приемной матери.
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Напомним, ранее стало известно, что жительница села Павда Свердловской области жестоко издевается над шестью усыновленными детьми. Одной из девочек удалось вырваться из домашнего плена: по ее словам, опекунша заставляла ее спать на полу, а недавно на несчастную вылили фекалии.

Как утверждает сбежавшая девочка, если остальные дети не выдают провинившихся в чем-либо, то женщина заставляет их плевать в рот друг другу. Сама же приемная мать все отрицает.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ведомстве намерены проверить все изложенные доводы и дать правовую оценку действиям матери. Кроме этого, отдельно будет дана оценка работе сотрудников органов системы профилактики и органов опеки по работе с данной семьей.

Как заверили в прокуратуре, по результатам проверки и при наличии оснований обязательно будут приняты меры реагирования.

Также проводится проверка со стороны соцзащиты. Сбежавшую девочку поместили в реабилитационный центр.

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На Среднем Урале прокуратура проверит мать, которая издевалась над приемными детьми

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Теги: прокуратура, издевательства, дети, проверка



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