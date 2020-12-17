Моор перенес послание из-за Путина

Заседание Тюменской областной думы, а также послание губернатора Александра Моора перенесено, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о переносе заседания размещена на сайте думы. Согласно повестке заседания, оно состоится на следующей неделе, 22 декабря. Причиной переноса стала сегодняшняя пресс-конференция Владимира Путина - заседание вряд ли завершится до 14.00 (начало конференции в 12.00 по московскому времени).

Напомним, что ранее глава региона перенес оглашение послания с ноября на декабрь.