Данные ЗАГС попадут на "Госуслуги" для удаленного оформления ипотеки

Минкомсвязь подготовила проект закона о передаче данных ЗАГС в Единую систему идентификации и аутентификации, которая используется на портале госуслуг.

Как ожидается, это позволит дистанционно оказывать банковские услуги, в том числе - оформления жилищных займов.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, он разработан во исполнение плана по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий. Речь идет об услугах, связанных с идентификацией клиентов при помощи информационных систем государства и финансовых организаций, пишет "Коммерсант".

Напомним, в настоящее время на российском рынке жилищных займов нет предпосылок для возникновения "пузыря".

Как сообщила первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева, несмотря на это, продление льготной ипотеки может привести к появлению такого "пузыря".