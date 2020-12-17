Коонавирусная вакцина внесена в календарь профилактических прививок

Минздрав России издал приказ, согласно которому, вакцина от COVID-19 вошла в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Приоритет первого уровня имеют медику и работники образовательных организаций. Ко второму уровню, в том числе относятся транспортники и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов, военнослужащие, работники сферы услуг. К третьему уровню отнесли госслужащих, студентов, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в Москве в ближайшие недели начнется действительно массовая вакцинация, без разделения на группы риска.

Начало вакцинации всех москвичей зависит от скорости и объема поступления вакцины от коронавируса.