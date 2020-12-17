Минсельхоз: производители гречки готовы снизить отпускные цены

Производители гречихи, работающие в Алтайском крае, Башкирии и Орловской области, готовы снизить отпускные цены на гречку, сообщил Минсельхоз.

На данные регионы приходится 70% производства этой крупы. В министерстве при этом отметили, что цены на гречиху и гречневую крупу стабилизировались, сообщает "Коммерсант".

Днем ранее Минсельхоз, Минпромторг, производители и торговые сети страны подписали соглашение о корректировке цен на сахар и масло.

Документ подписан, в том числе, с ключевыми производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла.