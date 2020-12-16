В Пулково самолет из Москвы совершил аварийную посадку

В аэропорту Пулково в 20.03 по московскому времени совершил аварийную посадку пассажирский самолет Boeing 737, прибывший из Домодедово, сообщили Накануне.RU в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы"

Сообщается, что во время полета была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования. Посадка прошла благополучно. На борту лайнера находились 69 пассажиров.

На работу аэропорта инцидент никак не повлиял.