17 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Екатеринбурге трое человек задохнулись угарным газом

В частном доме Екатеринбурга сегодня днем были обнаружены тела трех человек, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Инцидент произошел в частном доме по ул. Кичигинская. Отмечается, что трупы были без признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом из-за неисправности газового котла.

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В настоящее время сотрудники следственного комитета, МЧС и полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.

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В Екатеринбурге трое человек задохнулись угарным газом

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Теги: угарный газ, отравление, газовый котел



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