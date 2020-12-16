В Курске 14 пациентов с COVID-19 погибли после поломки медицинского оборудования

В Курской области из-за гибели 14 пациентов в "ковидном" госпитале возбуждено уголовное дело сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру области.

По информации издания, дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" после того, как на одной из площадок для лечения пациентов с коронавирусом сломалось кислородное оборудование.

"В течение нескольких дней умерли 14 пациентов, поскольку были в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 9 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") по факту экстренного отключения газификатора, проводится следствие", - сказала собеседница агентства.

Почти 40 пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации одного из медучреждений Курска, экстренно перевели в начале ноября в другие больницы города после обнаруженной неисправности в газификаторе, который автоматически подает кислород. Ростехнадзор при проверке оборудования в больнице, где вышел из строя газификатор, выявил некоторые нарушения при техническом обслуживании газификатора. В отношении ответственных должностных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении.