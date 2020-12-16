Евгений Пригожин призвал вернуть блудного Навального в Россию: Лёша, бегом домой!

Суд отказал в запрете оппозиционеру Алексею Навальному выезжать из страны.

Алексею Навальному не имеет смысла запрещать выезд из страны, так как он давно из нее сбежал, считает петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Такое заявление он сделал в ответ на запрос сотрудников Накануне.RU.

По некоторым данным, в ноябре текущего года оппозиционер избежал запрета на выезд за границу после вмешательства Евгения Пригожина. По официальному заявлению предпринимателя, он попросил перенести заседание суда по поводу возможного запрета Навальному на выезд из страны, которое должно было состояться 26 ноября. "Алексей очень переживает по этому поводу. Мне передали его просьбу не закрывать ему выезд прямо сейчас. Поэтому мы приняли решение отложить заседание, ведь ему так нужна сейчас моя помощь", – передала тогда ответ пресс-служба компании "Конкорд".

Сегодня по итогам рассмотрения дела суд отказал запрещать оппозиционеру выезд из страны. "Юристы юристами, это их работа, а Навальному надо не закрывать выезд, а заставить его вернуться домой, где он навбрасывал кучу дерьма на вентилятор, обрызгав при этом всё вокруг", – прокомментировал решение суда Евгений Пригожин. По его мнению, известный представитель оппозиции симулировал отравление, буквально сбежав из страны и оставив юриста ФБК Любовь Соболь разгребать последствия.

"Смылся под бочок к своим западным спонсорам. Лёша, бегом домой!", – написал бизнесмен в ответе журналистам.