Евгений Пригожин призвал вернуть блудного Навального в Россию: Лёша, бегом домой!

16 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
евгений пригожин, конкорд, чвк вагнер (2019) | Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

Евгений Пригожин призвал вернуть блудного Навального в Россию: Лёша, бегом домой!

Суд отказал в запрете оппозиционеру Алексею Навальному выезжать из страны.

Алексею Навальному не имеет смысла запрещать выезд из страны, так как он давно из нее сбежал, считает петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Такое заявление он сделал в ответ на запрос сотрудников Накануне.RU.

По некоторым данным, в ноябре текущего года оппозиционер избежал запрета на выезд за границу после вмешательства Евгения Пригожина. По официальному заявлению предпринимателя, он попросил перенести заседание суда по поводу возможного запрета Навальному на выезд из страны, которое должно было состояться 26 ноября. "Алексей очень переживает по этому поводу. Мне передали его просьбу не закрывать ему выезд прямо сейчас. Поэтому мы приняли решение отложить заседание, ведь ему так нужна сейчас моя помощь", – передала тогда ответ пресс-служба компании "Конкорд".

Сегодня по итогам рассмотрения дела суд отказал запрещать оппозиционеру выезд из страны. "Юристы юристами, это их работа, а Навальному надо не закрывать выезд, а заставить его вернуться домой, где он навбрасывал кучу дерьма на вентилятор, обрызгав при этом всё вокруг", – прокомментировал решение суда Евгений Пригожин. По его мнению, известный представитель оппозиции симулировал отравление, буквально сбежав из страны и оставив юриста ФБК Любовь Соболь разгребать последствия.

"Смылся под бочок к своим западным спонсорам. Лёша, бегом домой!", – написал бизнесмен в ответе журналистам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Евгений Пригожин призвал вернуть блудного Навального в Россию: Лёша, бегом домой!

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евгений пригожин, навальный, любовь соболь, решение суда, конкорд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети