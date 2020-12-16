16 Декабря 2020
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Политика В России
Оксана Пушкина (2013) | Фото:

"Пушкина отчиталась перед кураторами"

Депутат Госдумы Оксана Пушкина просто отчиталась перед западными кураторами, заявив, что новый вариант законопроекта о "семейном насилии" готов. Об этом написала главный редактор ИА "Иван Чай" и член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова.

"Кураторы требуют либо принятия закона, либо отчета о проделанной работе, вот Пушкина и отчитывается перед Всемирным банком, агентом которого она и является", - считает Жгутова.

Она упомянула, что первый вариант разрабатывал "узкий круг феминисток".

Недавно Пушкина призвала в СМИ фактически выделить содомитов в особую привилегированную группу - поставить на специальный учет, так как они "способны обеспечить детям достойное образование". В октябре Пушкина призвала родителей вырастить из детей содомитов. По ее словам, это и есть традиционные ценности.

Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец снова написала заявление в МВД о привлечении Пушкиной к административной ответственности.

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"Пушкина отчиталась перед кураторами"

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Теги: Оксана Пушкина, семейно-бытовое насилие, Элина Жгутова



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