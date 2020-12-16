16 Декабря 2020
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Школьницы, Чайковский, издевательства (2016) | Фото:

Выливает фекалии и заставляет плевать в рот друг другу: свердловчанка жестоко издевается над усыновленными детьми

Жительница села Павда Свердловской области жестоко издевается над шестью усыновленными детьми. Одной из девочек удалось вырваться из домашнего плена.  Испуганный ребенок шел 40 километров пешком до встречи с полицией. Как рассказала телеканалу MASH 16 – летний подросток ее опекунша заставляла ее спать на полу. Недавно же на несчастную вылили фекалии.

Также в случае, если остальные дети не выдают провинившихся в чем – либо  женщина заставляет их плевать в рот друг другу.

Приемная мать все отрицает. В настоящий момент ведется проверка со стороны соцзащиты. Сбегавшую девочку поместили в реабилитационный центр.

 

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Выливает фекалии и заставляет плевать в рот друг другу: свердловчанка жестоко издевается над усыновленными детьми

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Теги: издевательство, ребенок, Свердловская область



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