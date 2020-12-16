16 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
В Екатеринбурге женщина разгромила супермаркет, прыгая с продуктовых полок (2020) | Фото: vk.com/incekb

Екатеринбурженка, убегая с украденным продуктом, разгромила магазин

В Пионерском районе Екатеринбурге произошел нетипичный инцидент. В одном из  продуктовых магазинов, расположенном на улице Учителей, женщина устроила дебош. Она пыталась украсть кошачий корм, но в итоге за ней погнался охранник. 

Тогда несостоявшаяся воришка запрыгнула на продуктовые полки и стала пинать продукты.  Как сообщили Накануне.RU в пресс – группе городского УМВД хулиганку увезли в отделение полиции.

"Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции номер 3. Прибывшие на место происшествия полицейские доставили женщину в дежурную часть, где она была привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство", - заключили в полицейском ведомстве.

 

 

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Екатеринбурженка, убегая с украденным продуктом, разгромила магазин

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Теги: хулиганство, Екатеринбург, УМВД, Пионерский район



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