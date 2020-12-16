16 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
набережная озера Смолино, концепция, (2020) | Фото: ЧТПЗ

В Челябинске представили концепцию набережной озера Смолино

Группа ЧТПЗ и администрация Челябинска заключили соглашение о сотрудничестве в целях реализации архитектурной концепции преображения набережной озера Смолино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

ЧТПЗ выступил инициатором создания архитектурной концепции благоустройства набережной. На ее разработку было направлено 10 млн руб. Также предприятие выделит деньги на подготовку проектно-сметной документации.

Концепцию набережной озера Смолино включает два маршрута: пешеходный променад и прогулочный водный маршрут за береговой линией с панорамным видом на озеро

"В ответ на потребности горожан архитекторы поделили набережную на несколько функциональных зон — тихую, представляющую собой живописный участок в зарослях тростника с выходом к воде, центральную с событийной площадью, ресторанами и пирсом, а также игровую, где появятся обустроенные детские площадки и места для занятия спортом", - рассказал основатель Бюро Wowhaus Олег Шапиро.

набережная озера Смолино, концепция,(2020)|Фото: ЧТПЗ

Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что после утверждения проекта и проведения госэкспертизы будут определены источники финансирования.

"Мы будем стремиться к включению проекта в федеральные, областные и муниципальную программы формирования комфортной городской среды. Уверена, совместными усилиями мы этот проект осилим", – отметила она.

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В Челябинске представили концепцию набережной озера Смолино

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Теги: Смолино, набережная, проект, ЧТПЗ,



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