В Челябинске представили концепцию набережной озера Смолино

Группа ЧТПЗ и администрация Челябинска заключили соглашение о сотрудничестве в целях реализации архитектурной концепции преображения набережной озера Смолино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

ЧТПЗ выступил инициатором создания архитектурной концепции благоустройства набережной. На ее разработку было направлено 10 млн руб. Также предприятие выделит деньги на подготовку проектно-сметной документации.

Концепцию набережной озера Смолино включает два маршрута: пешеходный променад и прогулочный водный маршрут за береговой линией с панорамным видом на озеро

"В ответ на потребности горожан архитекторы поделили набережную на несколько функциональных зон — тихую, представляющую собой живописный участок в зарослях тростника с выходом к воде, центральную с событийной площадью, ресторанами и пирсом, а также игровую, где появятся обустроенные детские площадки и места для занятия спортом", - рассказал основатель Бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что после утверждения проекта и проведения госэкспертизы будут определены источники финансирования.

"Мы будем стремиться к включению проекта в федеральные, областные и муниципальную программы формирования комфортной городской среды. Уверена, совместными усилиями мы этот проект осилим", – отметила она.