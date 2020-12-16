Водой залили фан – зону : на коньках в ЦПКиО можно будет покататься уже с 18 декабря

В екатеринбургском парке культуры и отдыха готовятся открыть каток. Мест ледового отдыха разместят в районе фан – зоны к Чемпионату мира 2018 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс – службе ЦПКиО каток отроют уже в пятницу 18 декабря.

На катке разместят фигуры: кита и трех пингвинов.

Каток на фан-зоне станет почти в 3 раза больше предыдущего. Его площадь составит 12,5 тыс. кв. метров.

В большом павильоне катка разместится прокат коньков, кафе,раздевалки, туалеты. В павильоне необходимо быть в маске и соблюдать дистанцию.

Каток будет работать по графику. В понедельник с 17 до 22 часов, Со вторника до четверга с 10:00 до 22:00 часов. С пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:00 часов.