16 Декабря 2020
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Открытие катка в ЦПКИО (2020) | Фото: Пресс-служба ЦПКиО им. Маяковского

Водой залили фан – зону : на коньках в ЦПКиО можно будет покататься уже с 18 декабря

В екатеринбургском парке культуры и отдыха готовятся открыть каток. Мест ледового отдыха разместят в районе фан – зоны к Чемпионату мира 2018 года. Как сообщили Накануне.RU  в пресс – службе  ЦПКиО каток отроют уже в пятницу 18 декабря.

На катке разместят фигуры: кита и трех пингвинов.

Открытие катка в ЦПКИО(2020)|Фото: Пресс-служба ЦПКиО им. Маяковского

Каток на фан-зоне станет почти в 3 раза больше предыдущего. Его площадь составит  12,5 тыс. кв. метров.

В большом павильоне катка разместится прокат коньков, кафе,раздевалки, туалеты.  В павильоне необходимо быть в маске и соблюдать дистанцию.

Каток будет работать по графику. В понедельник с 17  до 22 часов, Со вторника до  четверга  с 10:00 до 22:00 часов. С пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:00 часов.

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Водой залили фан – зону : на коньках в ЦПКиО можно будет покататься уже с 18 декабря

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Теги: Каток, ЦПКиО. открытие



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