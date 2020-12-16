Новый пассажирский Ил-114-300 совершил первый полет

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет на аэродроме в Жуковском.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех", были испытаны режимы работы двигателя, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем.

На самолете были установлены российские двигатели ТВ7-117СТ-01 (разработаны Объединенной двигателестроительной корпорацией).

Первые серийные самолеты будут подготовлены в 2022 году.

О начале работы над проектом регионального самолета на базе турбовинтового Ил-114 было объявлено в 2017 году. Предполагалось, что часть производства расположится на заводе "МиГ" в Луховицах, при этом более 40% деталей будет создаваться на ВАСО в Воронеже. Первый серийный самолет планировалось собрать на рубеже 2020-2021 гг.