16 Декабря 2020
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Самолет Ил-114-300 (2020) | Фото: rostec.ru

Новый пассажирский Ил-114-300 совершил первый полет

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет на аэродроме в Жуковском.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех", были испытаны режимы работы двигателя, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем.

На самолете были установлены российские двигатели ТВ7-117СТ-01 (разработаны Объединенной двигателестроительной корпорацией).

Первые серийные самолеты будут подготовлены в 2022 году.

О начале работы над проектом регионального самолета на базе турбовинтового Ил-114 было объявлено в 2017 году. Предполагалось, что часть производства расположится на заводе "МиГ" в Луховицах, при этом более 40% деталей будет создаваться на ВАСО в Воронеже. Первый серийный самолет планировалось собрать на рубеже 2020-2021 гг.

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Новый пассажирский Ил-114-300 совершил первый полет

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Теги: Ил-114-300, пассажирский самолет



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