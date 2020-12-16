Тобольская прокуратура проверит обстоятельства ухода двух несовершеннолетних из дома

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Тобольскому межрайонному прокурору провести проверку и выяснить причины и обстоятельства, которые привели к уходу двух несовершеннолетних детей из дома накануне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, проверка пройдет в рамках исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, что инцидент произошел 14 декабря в Тобольске. На данный момент местонахождение мальчиков установлено. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.