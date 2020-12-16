Бедным россиянам предсказали еще большее снижение доходов

Уровень бедности в России по итогам 2020 года при условии падения ВВП на 4% может составить 14,2% против 12,3% в 2019 году. Об этом говорится в традиционном докладе Всемирного банка о российской экономике.

Эксперты отмечают, что принятые правительством компенсационные меры обеспечивают снижение уровня бедности до 11,6% в текущем году.

При этом, подчеркивают в ВБ, хоть численность бедных, по прогнозам, не растет, но бедное население в этом году становится беднее (исходя их среднего размера их доходов), чем те, кто находился за чертой бедности в прошлом году.

Ранее сообщалось, что национальная цель по снижению бедности в России к 2030 году в два раза может быть сорвана. Предпосылкой стал рост уровня бедности во втором квартале 2020 года с 12,5% (I квартал) до 13,5%. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать четкие критерии поддержки семей с доходом, размер которого остается ниже прожиточного минимума.