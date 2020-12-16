Верховный суд отправил на пересмотр дело о разрешении использовать изображение памятника Татищеву и де Генину

Верховный суд отправил на новое рассмотрение одно из четырех дел о правомерности использования изображения памятника Татищеву и де Геннину. Напомним, ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства УПРАВИС судится с коммерческими изданиями, использовавшими соответствующие материалы без разрешения. Всего в Екатеринбурге рассматривалось четыре дела, три из которых в суде первой инстанции выиграла ассоциация. Однако в судах второй инстанции и в суде по интеллектуальным правам (СИП) истец проиграл. Теперь Верховный суд начал возвращать эти дела на новое рассмотрение. В ассоциации полагают, что такое решение может быть принято по всем четырем делам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УПРАВИС, ассоциация, на основании договора с автором памятника Петром Чусовитиным, управляет правами на произведение. Публикация изображений памятника коммерческими изданиями нарушает права скульптора,считают в ассоциации.

Как пояснил директор УПРАВИС Эрик Вальдес-Мартинес, решением Верховного суда принятые ранее решения инстанций в пользу ответчика, были отменены: первое дело снова отправится на новое рассмотрение, а еще два находятся в Верховном суде.

"Очевидно, оно также будет пересмотрено, - полагает Эрик Вальдес-Мартинес, относительно четвертого дела, которое состоится 23 декабря в СИПе. - Таким образом, мы вернулись в состояние статус-кво. УПРАВИС опять выступает в качестве истца, наши полномочия восстановлены".