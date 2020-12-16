16 Декабря 2020
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Общество Курганская область
Марат Исламов (2017) | Фото:Накануне.RU

Депутат облдумы Зауралья купил медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для госпиталя ветеранов

В Курганский областной госпиталь для ветеранов войн доставили медицинское оборудование, которое приобрел заместитель председателя Курганской областной думы - председатель комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике Марат Исламов. Также до конца года в госпиталь будут доставлены средства индивидуальной защиты для персонала, работающего в "красной зоне".

"Ситуация сейчас непростая, в агрохолдинг "Кургансемена", который я возглавляю, обратилось правительство области с просьбой оказать посильную помощь нашим медицинским учреждениям приборами и оборудованием", - отметил Марат Исламов.

По его словам, агрохолдинг помогает госпиталю вот уже 20 лет. "Сегодня были доставлены 10 кислородных концентраторов, каждый из которых рассчитан на двух человек", - добавил депутат.

Также до конца года госпиталь получит все необходимые средства индивидуальной защиты.

"Мне и всему нашему коллективу хочется сказать огромное спасибо, слова благодарности Марату Нуриевичу Исламову за оказанную помощь", - сказал начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Вячеслав Байчурин.

Отметим, на приобретение кислородных концентраторов агрохолдинг выделил 1 млн рублей. Это позволит полностью обеспечить потребность госпиталя в таком оборудовании, новая медицинская техника поможет в лечении пациентов, в их скорейшем выздоровлении.

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Депутат облдумы Зауралья купил медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для госпиталя ветеранов

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Теги: Марат Исламов, госпиталь



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